Giriş Tarihi: 3.05.2026 15:16

Bursa’da akılalmaz olay! Ehliyetsiz sürücü ceza almamak için kendini yerlere attı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde meydana gelen olay hayrete düşürdü. 50 yaşındaki ehliyetsiz motosiklet sürücüsü polise mukavemet gösterince olanlar oldu. Gözaltına alınan sürücü yaşanan arbede sırasında biber gazıyla etkisiz hale getirildi. Sürücünün ceza almamak için kendini yerlere attığı anlar dikkat çekti. İşte detaylar…

İnegöl Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği ekipleri, durumundan şüphelendikleri 16 AIK 408 plakalı motosikleti durdurdu. Sürücü Abidin K.'nin (50) yapılan kontrollerinde ehliyetsiz olduğu tespit edildi.

POLİSE MUKAVEMET GÖSTERDİ

Ehliyetsiz olduğu belirlenen sürücü, bu sırada polis ekiplerine mukavemet gösterdi. Yaşanan arbede sonrası ekipler, sürücüyü biber gazı kullanarak etkisiz hale getirdi.

"GÖZÜM ACIYOR" DİYEREK YERDE KALDI

Gözaltına alınan sürücü, "gözüm acıyor" diyerek bir süre yerde kaldı. Şahsa ehliyetsiz araç kullanmaktan 40 bin TL idari para cezası uygulanırken, polise mukavemet suçundan da işlem başlatıldı.

Haber Girişi Buse Sever - Editör
