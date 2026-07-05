Haberler Yaşam Haberleri Bursa'da akılalmaz olay! 'Eve gidiyordum' dedi 11 kat alkollü çıktı: Polise verdiği tepki herkesi şoke etti!
Giriş Tarihi: 5.07.2026 09:52

Bursa'da akılalmaz olay! 'Eve gidiyordum' dedi 11 kat alkollü çıktı: Polise verdiği tepki herkesi şoke etti!

Bursa'da alkol denetimi sırasında şüpheli seyreden elektrikli bisiklet sürücüsü durduruldu. Yapılan kontrollerde yasal sınırdan yaklaşık 11 kat fazla alkollü olduğu tespit edilen sürücüye toplam 50 bin lira ceza kesildi.

İHA Yaşam
Bursa’da akılalmaz olay! ’Eve gidiyordum’ dedi 11 kat alkollü çıktı: Polise verdiği tepki herkesi şoke etti!
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Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri kentin farklı noktalarında gerçekleştirdikleri alkol denetimleriyle trafik canavarlarına geçit vermiyor.

"EVE GİDİYORUM"

Son olarak Bursalı Tahir Caddesi üzerinde uygulama yapan ekipler, şüpheli seyreden elektrikli bisikleti durdurdu. Alkolmetre testi sırasında ilk başta "Eve gidiyorum" diyen alkollü sürücü, daha sonra alkolmetreyi üfledi.

11 KAT FAZLA ALKOLLÜ ÇIKTI

Yapılan kontrollerde sürücünün yasal sınırlardan yaklaşık 11 kat fazla alkollü olduğu tespit edildi. 2.08 promil alkollü çıkan Aleyna B., daha sonra olayı görüntüleyen basın mensuplarına serzenişte bulundu.

Elektrikli bisiklet sürücüsü alkollü çıktı: "Eve gidiyordum" dedi | Video

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ALKOLLÜ SÜRÜCÜ İLE POLİS ARASINDA İLGİNÇ DİYALOG

Alkol testi sonrası karakola gideceğini öğrenen Aleyna B., "Karakola neden gidiyorum. Motor kalsın burada, alın anahtarı. Beni götüremezsiniz, ben motoru bırakır giderim. Karakola gitmeye mecbur değilim. Tamam yaz ne kadar ceza yazıyorsan. Beni buradan götüremezsiniz" diye konuştu. Daha sonrasında sakinleşenen alkollü sürücü, karakola götürüldü. Sürücüye, alkollü araç kullanmaktan toplam 50 bin lira para cezası kesildi.

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
#BURSA

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