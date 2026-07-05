Bursa’da akılalmaz olay! ’Eve gidiyordum’ dedi 11 kat alkollü çıktı: Polise verdiği tepki herkesi şoke etti!

ALKOLLÜ SÜRÜCÜ İLE POLİS ARASINDA İLGİNÇ DİYALOG

Alkol testi sonrası karakola gideceğini öğrenen Aleyna B., "Karakola neden gidiyorum. Motor kalsın burada, alın anahtarı. Beni götüremezsiniz, ben motoru bırakır giderim. Karakola gitmeye mecbur değilim. Tamam yaz ne kadar ceza yazıyorsan. Beni buradan götüremezsiniz" diye konuştu. Daha sonrasında sakinleşenen alkollü sürücü, karakola götürüldü. Sürücüye, alkollü araç kullanmaktan toplam 50 bin lira para cezası kesildi.

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