Giriş Tarihi: 20.01.2026 16:39

Bursa'da akılalmaz olay: Evinde ölü bulundu! Dikkat çeken 'kapı' detayı...

Bursa'nın İnegöl ilçesinde yalnız yaşayan Şadan Kaladağ (38), evinde arkadaşları tarafından ölü bulundu.

DHA Yaşam
Bursa’da akılalmaz olay: Evinde ölü bulundu! Dikkat çeken ’kapı’ detayı...
Kemalpaşa Mahallesi Çavuş Dayı Sokak'taki 6 katlı binanın 2'nci katındaki dairede yaşayan Şadan Kaladağ'dan haber alamayan arkadaşları, saat 12.00 sıralarında evine gitti. Kapının aralık olması üzerine eve giren arkadaşları Kaladağ'ı yatakta hareketsiz yatarken buldu.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İhbarla adrese sevk edilen sağlık ekiplerinin kontrolünde Şadan Kaladağ'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Kaladağ'ın cansız bedeni, savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bursa'da akılalmaz olay: Evinde ölü bulundu! Dikkat çeken 'kapı' detayı...
