Bursa’da akılalmaz olay kamerada: Müsaade isteyip iş yerini kurşunladı!

Akılalmaz olay, ekim ayında Yeşilyayla Mahallesi'nde meydana geldi. Cadde üzerindeki bir restoranın önüne yaya olarak gelen maskeli bir saldırgan, önce restoran önünde duran iki kişiye eliyle "çekilin" işareti yaptı. İki kişi ne olduğunu anlayamadan, saldırgan elindeki pompalı tüfekle iş yerine art arda ateş açtı.