Haberler Yaşam Haberleri Bursa’da akılalmaz olay! Kararsız bisikletli kazayı beraberinde getirdi: Sürücülerin metrelerce savrulduğu anlar kamerada…
Giriş Tarihi: 13.05.2026 16:41

Bursa’nın Osmangazi ilçesinde meydana gelen kaza akıllara durgunluk verdi. Bisikletli hangi yöne gideceğini şaşırınca yaptığı kararsız manevra çarpışmaya neden oldu. Yön değiştiren motosiklet bisikletliyle kafa kafaya geldi. O anlar saniye saniye kameraya yansıdı. İşte detaylar…

Kaza, merkez Osmangazi ilçesi Küçükbalıklı Mahallesi'nde meydana geldi. Cadde üzerinde ilerleyen bisikletli sürücü, bir anda hangi yöne gideceğine karar veremeyince yol ortasında zikzak çizmeye başladı.

ÇARPMANIN ETKİSİYLE SÜRÜCÜLER METRELERCE SAVRULDU

O sırada aynı istikamette ilerleyen motosiklet sürücüsü ise ne olduğunu anlamaya çalışırken kendisini kazanın içinde buldu. Çarpmanın etkisiyle iki sürücü de yola savruldu. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar yaralıların yardımına koştu.

BİSİKLETLİNİN KARARSIZLIĞI ANBEAN KAMERADA

O anlar çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansırken, görüntülerde bisikletlinin kararsız hareketleri dikkat çekti. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haber Girişi Buse Sever - Editör
#BURSA #OSMANGAZİ #KAZA

