Bursa’da akılalmaz olay: Otomobillerin aynalarını kırıp, kaportalarını çizdiler!

Akılalmaz olay, 26 Ocak'ta saat 05.00 sıralarında Yıldırım ilçesinde meydana geldi. Kaldırımda yürüyen M.İ. (19), S.K. (22) ve H.D. (19), park halindeki 2 otomobilin aynasını kırıp, ellerindeki kesici aletle kaportalarını çizdi. O anlar, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. İhbar üzerine çalışma başlatan polis ekipleri, 3 şüpheliyi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Ekiplerin incelemelerinde M.İ.'nin 13, H.D.'nin 14 ve S.K.'nin 4 ayrı suç kaydı olduğu tespit edildi.