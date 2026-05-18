Haberler Yaşam Haberleri Bursa’da akılalmaz yangın! Fenerbahçeliler Derneği'ni kundaklayan çocukların ifadesi şok etti: ‘Galatarasaylıyım, Fenerbahçe’yi sevmiyorum’
Giriş Tarihi: 18.05.2026 11:53

Bursa’nın İnegöl ilçesinde yaşanan yangının ardından çıkan sebep akıllara durgunluk verdi. 12 yaşındaki Baran K. ve 7 yaşındaki Münür Ç., Fenerbahçeliler Derneği'nin perdelerini çakmakla tutuşturarak yangın çıkardı. Küçük çocukların psikolog eşliğinde alınan ifadeleri pes dedirtirken kundaklama anı saniye saniye kameraya yansıdı. İşte detaylar…

DHA Yaşam
İnegöl'de Cuma Mahallesi Elektrik Sokak'taki pasajın içindeki Fenerbahçeliler Derneği'nde dün saat 18.00 sıralarında yangın çıktı. İddiaya göre; pasaja giren 2 çocuk derneğin bahçe kısmındaki sandalyeler ve perdeleri çakmakla tutuşturup kaçtı.

EKİPLER PEŞ PEŞE GELDİ

Yangını görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Ekipler yangına müdahale edip, söndürdü.

O ANLAR KAMERAYA YANSIDI

2 çocuğun, dernekte zarara neden olan yangını çıkardığı anlar, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

'GALATARASAYLIYIM, FENERBAHÇE'Yİ SEVMİYORUM'

Olaya ilişkin yürütülen çalışmada kaçan çocukların Baran K. ve Münür Ç. olduğu belirlendi. İlçe Emniyet Müdürlüğü Çocuk Büro Amirliği ekipleri tarafından çocuklar bulundu. Psikolog eşliğinde ifadelerine başvurulan çocuklardan Baran K.'nin, "Ben Galatasaraylıyım, sevmiyorum Fenerbahçe'yi. O yüzden yaktım" dediği belirtildi. Her iki çocuk da ifadelerinin ardından ailelerine teslim edildi.

Haber Girişi Buse Sever - Editör
