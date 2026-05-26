Bursa’da akıllara zarar kaza! Kontrolü kaybedince park halindeki 6 araca çarptı: O anlar kameraya yansıdı
Giriş Tarihi: 26.05.2026 12:37
Bursa’nın Yıldırım ilçesinde meydana gelen kaza akıllara durgunluk verdi. Seyir halindeki hafif ticari aracın sürücüsü kontrolü kaybedince park halindeki 6 araca çarptı. Olayda 1 kişi yaralanırken o anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. İşte detaylar…
Kaza, saat 10.00 sıralarında Yıldırım ilçesi Sinandede Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Caddesi'nde meydana geldi. Kent merkezine seyir halinde olan A.E. yönetimindeki hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu park halindeki 6 araca çarptı.
EKİPLER PEŞ PEŞE GELDİ
Kazada sürücü yaralandı. İhbarla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. A.E., sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.
KAZA ANBEAN KAMERADA
Hasar gören araçlar çekiciyle otoparka götürüldü. Kaza, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.