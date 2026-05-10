Giriş Tarihi: 10.05.2026 12:18

Bursa’da alacak kavgası kanlı bitti! Husumetlisini kurşun yağmuruna tutan şahıs çatı katında yakalandı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde alacak verecek kavgası kanlı bitti. Husumetlisini sokak ortasında kurşun yağmuruna tutan Rıza Korkmaz, polislerden kaçamadı. Yaralıyı bir trafik polisinin motosikletle hastaneye yetiştirdiği film gibi olayda, çatı katında kıskıvrak yakalanan saldırgan tutuklandı. İşte dehşet anları ve çatı katındaki operasyonun detayları…

Olay, 6 Mayıs saat 16.00 sıralarında Hamidiye Mahallesi Yarış Sokak'ta meydana geldi. Sokağa aracıyla gelen Mahmut Sait Ö. ile aralarında alacak meselesi bulunan Rıza Korkmaz tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönerken, Korkmaz yanındaki iki tabancayla Mahmut Sait Ö.'ye doğru defalarca ateş etti.

TRAFİK POLİSİ YARALIYI MOTORLA HASTANEYE YETİŞTİRDİ

Mermilerden biri sağ bacağına isabet eden Mahmut Sait Ö. yaralanırken, şüpheli geldiği araçla kaçtı. Mahmut Sait Ö., kendi aracıyla hastaneye gitmek istedi. Bu sırada yoldan geçen motorize trafik timinde görevli polis memuru, yaralıyı motosiklete alarak İnegöl Devlet Hastanesi'ne götürdü.

KORKUNÇ OLAY KAMERAYA YANSIDI

Mahmut Sait Ö., tedavisinin ardından taburcu edildi. Olay anı ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatan polis ekipleri, olayla ilişkisi olduğu değerlendirilen S.K. isimli kadını gözaltına aldı. Sorgusu tamamlanan S.K., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

ŞÜPHELİ ÇATI KATINDA SAKLANIRKEN YAKALANDI

Rıza Korkmaz'ın saklandığı adresi tespit eden İnegöl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, şüpheliyi dün sabah saatlerinde Mudanya ilçesinde saklandığı evin çatı katında yakaladı.

Mudanya'da adliyeye sevk edilen Korkmaz, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Haber Girişi Buse Sever - Editör
