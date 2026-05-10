Bursa’da alacak kavgası kanlı bitti! Husumetlisini kurşun yağmuruna tutan şahıs çatı katında yakalandı

TRAFİK POLİSİ YARALIYI MOTORLA HASTANEYE YETİŞTİRDİ

Mermilerden biri sağ bacağına isabet eden Mahmut Sait Ö. yaralanırken, şüpheli geldiği araçla kaçtı. Mahmut Sait Ö., kendi aracıyla hastaneye gitmek istedi. Bu sırada yoldan geçen motorize trafik timinde görevli polis memuru, yaralıyı motosiklete alarak İnegöl Devlet Hastanesi'ne götürdü.