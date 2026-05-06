Bursa’da alacak meselesinde kan aktı: 1 yaralı!

Giriş Tarihi: 6.05.2026 18:21

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen olayda, 2 kişi arasında alacak meselesi yüzünden tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen olayda, Rıza K., isimli şahıs yanında bulunan iki tabancayla Mahmut Sait Ö’ye ateş açtı. Yaralanan adam hastaneye kaldırılırken, kaçan saldırganın yakalanması için çalışma başlatıldı.

DHA Yaşam
Olay, Hamidiye Mahallesi Yarış Sokak'ta meydana geldi. Sokağa aracıyla gelen Mahmut Sait Ö. ile aralarında alacak meselesi bulunan Rıza K. arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönerken, Rıza K. yanında bulunan iki tabancayla Mahmut Sait Ö.'ye doğru defalarca ateş etti.

Mermilerden biri sağ bacağına isabet eden Mahmut Sait Ö. yaralanırken, şüpheli geldiği araçla kaçtı. Mahmut Sait Ö., kendi aracıyla hastaneye gitmek istedi.

Bu sırada yoldan geçen motorize trafik timinde görevli polis memuru, yaralıyı motosiklete alarak İnegöl Devlet Hastanesi'ne götürdü.

Tedaviye alınan Mahmut Sait Ö.'nün durumunun iyi olduğu belirtildi. Olay çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansırken, polis ekipleri, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Haber Girişi Serhat Kandiloğlu - Editör
#BURSA #İNEGÖL

