Giriş Tarihi: 9.05.2026 10:30

Bursa'da alacak verecek kavgası kanlı bitti! Pompalı tüfekli saldırganlar yakalandı: 3 şüpheli aranıyor!

Bursa'da alacak verecek meselesi nedeniyle çıktığı iddia edilen tartışma sokakta silahlı çatışmaya dönüştü. Pompalı tüfekle bacağından vurulan 18 yaşındaki genç yaralanırken, olay sonrası kaçmaya çalışan 2 şüpheli polis kovalamacası sonucu yakalandı. Firari 3 kişinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Olay, gece saat 02.20 sıralarında Nilüfer ilçesi Odunluk Mahallesi Akademi Caddesi üzerindeki bir sitenin önünde meydana geldi. İddiaya göre alacak verecek meselesi nedeniyle taraflar arasında telefonda başlayan tartışma kısa sürede büyüyerek sokağa taşındı. Tarafların yüz yüze gelmesiyle çıkan kavga silahlı çatışmaya dönüştü.

2 GÖZALTI

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri, olay yerinden kaçan 64 ES plakalı araca "Dur" ikazında bulundu. ihtarına uymayan araç, polis ekipleriyle yaşanan kovalamaca sırasında Beşevler Mahallesi'nde park halindeki bir araca çarptı. Araçtan inerek kaçmaya çalışan A.K. ile F.A., yaşanan kovalamacanın ardından yakalanarak gözaltına alındı.

TELEFONDAKİ ZITLAŞMA SOKAĞA TAŞTI

Olay yerinde yapılan incelemede Y.Y.'nin pompalı tüfekle sağ bacağından vurulduğu belirlendi. Yaralı genç, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Y.Y.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Müşteki E.Y. İse , S.A.'nın telefonla kendisini aşağı çağırdığını, taraflar arasında çıkan küfürleşme ve kavganın ardından yanında bulunan kimliği belirsiz bir kişinin pompalı tüfekle ateş açtığını söylediği öğrenildi.

3 ŞÜPHELİ ARANIYOR

Olayın ardından kaçan S.A. ile kimliği henüz belirlenemeyen 2 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürerken, polis ekipleri olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
