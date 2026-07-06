Bursa’da alkol denetiminde ilginç anlar! Uygulama noktasını görünce aracını park etti: Sürücünün o sözleri şaşırttı

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Bursalı Tahir Caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerinde alkol denetimi yapan İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, uygulama noktasının yaklaşık 50 metre gerisinde duran 16 AYC plakalı otomobilden şüphelendi.
"0.33 PROMİL ALKOLLÜ ÇIKTI"
Sürücü N.Ö., araçtan inerek "Sigara almaya geldim" dedi. Bunun üzerine polis memurları, "Tamamdır, kontrollerini yapalım daha sonra alırsın" diye cevap verdi. Alkolmetreyi üfleyen sürücü 0.33 promil alkollü çıktı.