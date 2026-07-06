Bursa’da alkol denetiminde ilginç anlar! Uygulama noktasını görünce aracını park etti: Sürücünün o sözleri şaşırttı

"0.33 PROMİL ALKOLLÜ ÇIKTI"

Sürücü N.Ö., araçtan inerek "Sigara almaya geldim" dedi. Bunun üzerine polis memurları, "Tamamdır, kontrollerini yapalım daha sonra alırsın" diye cevap verdi. Alkolmetreyi üfleyen sürücü 0.33 promil alkollü çıktı.