Haberler Yaşam Haberleri Bursa'da alkollü kadın sürücü pes dedirtti! Alkolmetreyi üflememek için direndi: Bahaneleri polisi bile şaşırttı...
Giriş Tarihi: 21.05.2026 10:08 Son Güncelleme: 21.05.2026 10:09

Bursa'da trafik denetiminde durdurulan 0.96 promil alkollü kadın sürücü ile polis ekipleri arasında ilginç diyaloglar yaşandı. Alkolmetreyi üflememek için bahaneler üreten ve arkadaşını arayıp zaman kazanmaya çalışan sürücü polis ekiplerine zor anlar yaşattı. Uzun uğraşlar sonucu alkol testi yapılan kadın sürücüye cezai işlem uygulanırken, aracı otoparka çekildi.

İHA Yaşam
İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Odunluk Mahallesi Akademi Caddesi üzerinde alkol denetimi esnasında şüphe üzerine 34 DLV plakalı otomobili durdurdu. 29 yaşındaki kadın sürücü, alkolmetreyi ilk başta üflemeden telefona sarıldı.

"ALO KANKA, ACİL DURUM"

Polisin alkolmetreyi uzatması üzerine telefonuyla arkadaşını arayan E.K., "Alo kanka, acil durum" diyerek polisten uzaklaştı. Zaman kazanmaya çalışan alkollü E.K., tekrar geri geldiğinde görevli memura, "Bir şey söyleyebilir miyim. Ben buradan nasıl İstanbul'a döneceğim" diye sordu. "Benim yapacağım bir şey yok, üfleyelim ondan sonra size yardımcı olayım" yanıtına karşılık E.K., "Neyine yardımcı olacaksın, alkol çıktıktan sonra ben nasıl döneceğim İstanbul'a. Şirket aracı bir de" dedi. E.K.'nın arkadaşı ise görevli polis memuruna, "Alkol çıkarsa aracı da mı bağlıyorsunuz, daha neler ya. Saçmalama gözünü seveyim. Ben de Karamürsel sepeti değilim" diye serzenişte bulundu.

"PANİK ATAK GEÇİRİYORUM"

Adeta sabır taşına dönen polis memuru, tekrar alkolmetreyi üflemesi için E.K.'ye uzattı. Bunun üzerine ise alkollü kadın, "Panik atak geçiriyorum. Üfleyeceğim kardeşim. Bir nefes alma hakkım var mı. Benim sağlığım senden daha mı önemli. Beklediğin bir araç da yok. Panik atak geçiriyorum, ölmem daha mı iyi. Arabayı da veririm" diyerek tekrar telefonuyla birilerini aradı. Polis memuru, "Bir daha soruyorum hanımefendi, üfleyecek misiniz" diye sorunca alkollü sürücü, "Duymuyorum şu an sizi" cevabını verdi.

ALKOLLÜ SÜRÜCÜYE CEZAİ İŞLEM UYGULANDI

Uzun uğraşlar sonucunda alkolmetreyi üfleyen 29 yaşındaki E.K., 0.96 promil alkollü çıktı. Alkollü sürücüye cezai işlem uygulanırken, araç ise otoparka çekildi.

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
