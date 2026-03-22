Bursa’da alkollü sürücü ortalığı savaş alanına çevirdi

350 BİN LİRA CEZA YEDİ

Olay yerine gelen polis ekipleri ise hem kazayla hem de sürücünün bitmek bilmeyen açıklamalarıyla uğraştı. Alkolmetreye üflemeyi reddeden sürücü karşısında ekiplerin sabrı dikkat çekti. Polis ekipleri, zaman zaman zor anlar yaşasa da soğukkanlılığını koruyarak işlemleri tamamladı.

Yapılan sorgulamada, sürücünün daha önce de alkolden ehliyetine el konulduğu ortaya çıktı. Kesilen cezaların toplamı 350 bin lirayı aşarken, sürücü kan testi için hastaneye götürülerek gözaltına alındı.