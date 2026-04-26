Haberler Yaşam Haberleri Bursa'da alkollü sürücü yakalanınca ne yapacağını şaşırdı! Ceza tutarını görünce kendini tutamadı...
Giriş Tarihi: 26.04.2026 11:20

Bursa'da alkollü sürücü yakalanınca ne yapacağını şaşırdı! Ceza tutarını görünce kendini tutamadı...

Bursa'da uygulama yapan ekiplerin şüphelendikleri kamyonet sürücüsü alkollü çıktı. Ehliyetine 6 ay el konulduğunu öğrenen sürücü ağladı. O anlar kameraya yansıdı.

İHA Yaşam
Bursa’da alkollü sürücü yakalanınca ne yapacağını şaşırdı! Ceza tutarını görünce kendini tutamadı...
Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri kentin farklı noktalarında gerçekleştirdiği alkol denetimleriyle beraber trafik canavarlarına geçit vermiyor. Son olarak Gürsu ilçesi Ankara Yolu Caddesi'nde uygulama yapan ekipler, 16 BUZ 855 plakalı kamyonetten şüphelendi. Şüphe üzerine durdurulan kamyonet sürücüsü Ahmet K., 1.02 promil alkollü çıktı. Durum üzerine ne yapacağını bilemeyen Ahmet K., kısa süreliğine ağlamaya başladı.



POLİS MEMURU ÖĞÜT VERDİ

Durum üzerine polis memuru, alkollü sürücüye öğüt verdi. Ahmet K., ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Sürücüye, 25 bin lira ceza kesilirken kamyonet ise otoparka çekildi.

Bursa'da alkollü sürücü ehliyeti kaptırınca ağladı | Video

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
#BURSA

Bursa'da alkollü sürücü yakalanınca ne yapacağını şaşırdı! Ceza tutarını görünce kendini tutamadı...
