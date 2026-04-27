Bursa’da alkollü sürücüye öyle bir ceza kesildi ki... Galibiyet sevinci kısa sürdü!

2 YIL SÜREYLE EHLİYETİNE EL KONULDU

Yapılan ölçümde sürücünün 2.37 promil alkollü olduğu belirlendi. Bunun üzerine sürücüye; ikinci kez alkollü araç kullanmaktan 50 bin TL, ehliyetsiz araç kullanmaktan 40 bin TL ve muayenesiz araç kullanmaktan 2 bin 500 TL olmak üzere toplam 92 bin 500 TL idari para cezası uygulandı. Ayrıca sürücünün ehliyetine 2 yıl süreyle el konulurken, triportör 60 gün süreyle trafikten men edilerek otoparka çekildi. Gözaltına alınan sürücü, ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör