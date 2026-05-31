Bursa’da amca çocukları arasında bıçaklı kavga: 1 kişi ağır yaralandı

Giriş Tarihi: 31.05.2026 18:58

Bursa'nın İnegöl ilçesinde amca çocukları arasında çıkan tartışma bıçakların kullanıldığı kavgaya dönüştü. Olayda 1 kişi ağır yaralandı.

İHA
Bursa'daki olay, saat 17.00 sıralarında İnegöl'e bağlı kırsal Kurşunlu Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Mehmet D. (42) ile amcasının oğlu Ali D. arasında sokakta henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

KANLAR İÇİNDE YERE YIĞILDI

Kısa sürede büyüyen tartışma, tarafların birbirine saldırdığı kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Ali D., elindeki bıçakla Mehmet D.'yi vücudunun çeşitli bölgelerinden 5 kez bıçakladı. Kanlar içinde yere yığılan Mehmet D. ağır yaralanırken, şüpheli olay yerinden kaçtı.

Yakınları tarafından özel araçla yola çıkarılan yaralıya, ihbar üzerine harekete geçen jandarma ekipleri öncülük etti. Mehmet D., jandarma aracının eskortluğunda hızla hastaneye ulaştırılarak tedavi altına alındı.

SAĞLIK DURUMU CİDDİYETİNİ KORUYOR

Doktorların müdahale ettiği yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Yaralı ilk müdahalenin ardından ameliyata alındı.
Olayın ardından kaçan şüpheli Ali D.'nin yakalanması için jandarma ekipleri geniş çaplı çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör
#BURSA #İNEGÖL

