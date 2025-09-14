Bursa’da anayolda geri geri sürüş: Kazaya karıştı! Olay yerinden böyle kaçtı

Osmangazi ilçesi 11 Eylül Bulvarı üzerinde meydana gelen olay, yoldaki sürücülerin ve çevredeki vatandaşların şaşkın bakışları arasında gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, ismi henüz öğrenilemeyen bir sürücü, yolu kaçırınca anayolda geri geri ilerlemeye başladı. Olay sırasında yoldaki diğer araçlardan biri, sürücünün geri geri ilerlediğini fark ederek manevra yapmaya çalıştı ancak bu esnada geri gelen araç, ticari bir araca çarptı.