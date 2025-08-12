Bursa’da balkondan düşen çocuk ağır yaralandı!

Yaklaşık 5 metre yükseklikten düşen çocuk ağır yaralandı. Yaralı çocuk ailesi tarafından özel araçla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Beyin kanaması geçiren çocuk, ilk tedavinin ardından ambulansla Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma hastanesine sevk edildi. Jandarma komutanlığı ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.