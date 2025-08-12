Haberler Yaşam Haberleri Bursa’da balkondan düşen çocuk ağır yaralandı!
Giriş Tarihi: 12.8.2025 18:25

Bursa’da balkondan düşen çocuk ağır yaralandı!

Bursa'nın İnegöl ilçesinde 3 katlı apartmanın ikinci katında meydana gelen olayda, 6 yaşındaki İbrahim H., oyun oynarken balkondan aşağı düştü. Hastaneye kaldırılan çocuğun ağır yaralandığı öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İHA Yaşam
Bursa’da balkondan düşen çocuk ağır yaralandı!

Edinilen bilgiye göre, olay İnegöl'ün kırsal Yeniceköy Mahallesi'ndeki 3 katlı apartmanın 2. katında meydana geldi. Balkona çıkan 6 yaşındaki Suriye uyruklu İbrahim H., oyun oynarken tırmandığı balkon korumalıklarının üzerinden yere düştü.

Yaklaşık 5 metre yükseklikten düşen çocuk ağır yaralandı. Yaralı çocuk ailesi tarafından özel araçla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Beyin kanaması geçiren çocuk, ilk tedavinin ardından ambulansla Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma hastanesine sevk edildi. Jandarma komutanlığı ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Bursa’da balkondan düşen çocuk ağır yaralandı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz