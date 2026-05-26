Bursa’da bayram namazı saat kaçta? 2026 Diyanet ile Bursa bayram namazı saati

Giriş Tarihi: 26.05.2026 11:29 Son Güncelleme: 26.05.2026 11:30

Bursa'da bayram namazı saati Kurban Bayramı öncesinde vatandaşların gündemindeki yerini aldı. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan il il bayram namazı vakitleri araştırılırken Bursa bayram namazı saati de merak edilmeye başlandı. Bayram sabahını ibadetle karşılamak isteyen vatandaşlar camilere gitmeden önce güncel saat bilgisini kontrol ediyor. 2026 Kurban Bayramı öncesinde Bursa için açıklanan bayram namazı vakti yoğun şekilde sorgulanıyor.

BURSA'DA BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA?

Bursa'da Diyanet İşleri Başkanlığı verilerine göre Kurban Bayramı namazı saat 06:13'te kılınacak.

BAYRAM NAMAZI KAÇ REKATTIR?

Ramazan ve Kurban bayramlarında kılınan bayram namazı iki rekat olarak cemaatle birlikte eda edilmektedir.

BAYRAM NAMAZINA NASIL NİYET EDİLİR?

Vakit girince cemaat saf olarak: "Niyet ettim vâcib olan bayram namazını kılmaya, uydum imama" şeklinde niyet eder.

BAYRAM NAMAZLARININ HÜKMÜ NEDİR?

Kendilerine cuma namazı farz olan kimselere, Ramazan ve Kurban Bayramı namazları vâcibdir. Cuma namazı için lâzım olan bütün şartlar, bayram namazları için de lâzımdır. Şu kadar var ki, bayram için hutbe sünnettir ve namazdan sonradır. Hutbe okunmasa da bayram namazı sahihtir. Fakat sünnet terkedilmiş olur.

Haber Girişi Aleyna Bilgetekin - Editör
