Bursa’da bayram namazı saat kaçta? 2026 Diyanet ile Bursa bayram namazı saati

Kurban Bayramı yaklaşırken Bursa bayram namazı saati vatandaşlar tarafından araştırılmaya devam ediyor. Diyanet tarafından yayımlanan bayram namazı vakitleri içerisinde Bursa için belirlenen saat bilgisi öne çıkıyor. Bayram namazı ibadetini cemaatle yerine getirmek isteyenler sabah erken saatlerde camilerin yolunu tutacak. 2026 Bursa bayram namazı vakti ile ilgili detaylar arama motorlarında en çok araştırılan konular arasında yer alıyor.
Bursa'da Diyanet İşleri Başkanlığı verilerine göre Kurban Bayramı namazı saat 06:13'te kılınacak.
Ramazan ve Kurban bayramlarında kılınan bayram namazı iki rekat olarak cemaatle birlikte eda edilmektedir.
Kendilerine cuma namazı farz olan kimselere, Ramazan ve Kurban Bayramı namazları vâcibdir. Cuma namazı için lâzım olan bütün şartlar, bayram namazları için de lâzımdır. Şu kadar var ki, bayram için hutbe sünnettir ve namazdan sonradır. Hutbe okunmasa da bayram namazı sahihtir. Fakat sünnet terkedilmiş olur.