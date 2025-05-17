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Giriş Tarihi: 17.5.2025 11:11 Son Güncelleme: 17.5.2025 11:23

Bursa’da berber dükkanına silahlı saldırı: 1 kişi öldü

Bursa’da bir berber dükkanına yapılan silahlı saldırıda berberde çırak olarak çalışan 21 yaşındaki Ali Elhalifa hayatını kaybetti.

MUHARREM DOĞANTEZ MUHARREM DOĞANTEZ
Bursa’da berber dükkanına silahlı saldırı: 1 kişi öldü

Osmangazi ilçesi Soğanlı Mahallesinde faaliyet gösteren bir berber dükkanına, gece 22:15 sıralarında kimliği belirlenemeyen bir kişi tarafından silahla ateş açıldı. Yapılan silahlı saldırı sonucu dükkanda bulunan çırak Ali Elhalifa ağur yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye pılis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi ılay yerinde yapılan Ali Elhalifa ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis çevrede geniş güvenlik önlemleri alırken yaralı Ali Elhalifa doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Cinayet ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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Bursa’da berber dükkanına silahlı saldırı: 1 kişi öldü
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