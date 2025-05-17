Bursa’da berber dükkanına silahlı saldırı: 1 kişi öldü

Osmangazi ilçesi Soğanlı Mahallesinde faaliyet gösteren bir berber dükkanına, gece 22:15 sıralarında kimliği belirlenemeyen bir kişi tarafından silahla ateş açıldı. Yapılan silahlı saldırı sonucu dükkanda bulunan çırak Ali Elhalifa ağur yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye pılis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi ılay yerinde yapılan Ali Elhalifa ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis çevrede geniş güvenlik önlemleri alırken yaralı Ali Elhalifa doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Cinayet ile ilgili soruşturma başlatıldı.