Bursa’da boş otobüste yer kavgası: Yolcuyu darbedip başında bekledi! ’Komutanımı çağırın’

Giriş Tarihi: 21.01.2026 14:39

Bursa'da belediye otobüsünde bir kişi, boş koltuk olmasına rağmen, yer verme nedeniyle tartıştığı başka yolcuyu darbetti. Saldırganın, darbettiği kişinin başında beklediği ve “Komutanımı çağırın” diye bağırdığı anlar, çevredekiler tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

Akılalmaz olay, sabah saatlerinde Osmangazi ilçesinde seyir halindeki belediye otobüsünde meydana geldi. Otobüste boş koltuk olmasına rağmen 2 yolcu arasında yer verme nedeniyle tartışma çıktı.

'KOMUTANIMI ÇAĞIRIN'

Olayın büyümesi üzerine taraflardan biri, diğerini darbetmeye başladı. Otobüsteki diğer yolcular kavgayı izlerken, şüpheli, tartıştığı kişiye yumrukla saldırdı. Saldırgan, darbettiği kişinin başında durarak da çevredekilere, "Komutanımı çağırın" diyerek bağırdı. Diğer yolcular araya girip tarafları ayırdı.

O anlar, cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

