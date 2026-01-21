Bursa’da boş otobüste yer kavgası: Yolcuyu darbedip başında bekledi! ’Komutanımı çağırın’

'KOMUTANIMI ÇAĞIRIN'

Olayın büyümesi üzerine taraflardan biri, diğerini darbetmeye başladı. Otobüsteki diğer yolcular kavgayı izlerken, şüpheli, tartıştığı kişiye yumrukla saldırdı. Saldırgan, darbettiği kişinin başında durarak da çevredekilere, "Komutanımı çağırın" diyerek bağırdı. Diğer yolcular araya girip tarafları ayırdı.

O anlar, cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.