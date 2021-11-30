İptaller peş peşe geldi! Bursa, Çanakkale ve İstanbul’da fırtına bugün de etkili

Son dakika haberleri: Marmara Bölgesi'nde dün başlayan ve etkisini bugün de devam ettiren şiddetli lodos, hayatı olumsuz etkilemeye de devam ediyor. Meteoroloji'nin günler öncesinde yaptığı uyarıların ardından dün başlayan fırtına nedeniyle bugün de birçok ilde deniz seferleri iptal edildi.
İşte iptal edilen seferler...
Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO) ve İstanbul Deniz Otobüsleri'nin (İDO) bazı seferleri, elverişsiz hava şartları yüzünden iptal edildi. BUDO ve İDO resmi sayfasından yapılan paylaşıma göre iptal seferleri şu şekilde:
BUDO'nun internet sitesinde yer alan açıklamaya göre,
07:00 tarihindeki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi
08:30 tarihindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
09:30 tarihindeki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
09:30 tarihindeki Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas)
10:00 tarihindeki Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
10:30 tarihindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferi olumsuz hava şartları sebebiyle iptal edildi.
İDO'nun internet sitesinde yer alan açıklamada ise şöyle denildi:
07:15 Bursa- Yenikapı seferi
08:30 Bursa- Armutlu- Armutlu Tatil Köyü- Yenikapı- Kadıköy seferi
10:30 Bursa- Yenikapı- Kadıköy- Kabataş seferi olumsuz hava şartları sebebiyle iptal edilmiştir.
BİR İPTAL KARARI DA ÇANAKKALE'DEN
Çanakkale Boğazı ve adalar hattında deniz ulaşımını sağlayan GESTAŞ A.Ş., bugün Kuzey Ege'deki hava muhalefeti sebebiyle bazı feribot seferlerini geçici olarak askıya aldı.
Konuya ilişkin GESTAŞ A.Ş.'den yapılan yazılı açıklamada; "30.11.2021 Salı (bugün) Çanakkale-Eceabat, Çanakkale-Kilitbahir ve Gelibolu-Lapseki hatlarında, olumsuz hava şartlarından dolayı seferlerimiz saat 08:25 itibariyle geçici süreyle durdurulmuştur" ifadelerine yer verildi.
Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğü, telsiz anonsuyla seferlerin durdurulduğunu diğer gemilerin kaptanlarına da bildiriyor.
Öte yandan, boğazın yanı sıra karada da zor anlar yaşanıyor. Sabah saatlerinde işe gitmek isteyen vatandaşlar lodos fırtınasıyla mücadele ediyor.