İptaller peş peşe geldi! Bursa, Çanakkale ve İstanbul’da fırtına bugün de etkili

Son dakika haberleri: Marmara Bölgesi'nde dün başlayan ve etkisini bugün de devam ettiren şiddetli lodos, hayatı olumsuz etkilemeye de devam ediyor. Meteoroloji'nin günler öncesinde yaptığı uyarıların ardından dün başlayan fırtına nedeniyle bugün de birçok ilde deniz seferleri iptal edildi.