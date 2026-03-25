Bursa’da cani anne-kız dehşeti: Evde doğan torununu gömdü! ’İstersen çöpe at’

'İSTER ÇÖPE AT, İSTER GÖM'

Polise verdiği ifadesinde kızının hamile olduğunu doğum sırasında öğrendiğini iddia eden Gülbahar Nerkiz, "Sibel'in kız bebeği dünyaya geldi ancak çocukta yaşam emaresi yoktu. Kendisine 'Bebeği ne yapacağız?' diye sordum. O da 'İster çöpe at, istersen göm' dedi. Ben de bunun üzerine bebeği çantaya koyup, ertesi gün Döllük Mahallesi'nde dere kenarına gömdüm. Kalp hastası olduğu için eşime de durumu anlatamadım" dedi.

ANNE KIZ TUTUKLANDI

Sibel Nerkiz ise ifadesinde hamile olduğunu annesine söylediğini, ancak korktuğu için babasına söylemediğini belirterek, bebeğin ölü doğduğunu öne sürdü. Sibel Nerkiz ile arkadaş olduğunu söyleyen H.Ö. ise doğan bebeğin babası olmadığını iddia etti. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilip, mahkemeye çıkarılan Sibel Nerkiz ile annesi Gülbahar Nerkiz tutuklanırken, H.Ö. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.