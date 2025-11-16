Bursa’da cani baba 3 çocuğunu katletmişti: Kan donduran detaylar ortaya çıktı! ’Çocuklar toprak oldu’ mesajı...

MAHKEME BAŞKANI YAZDIĞI MESAJLARI OKUDU

Mesajları okumaya devam eden Mahkeme Başkanı, "Şimdi olay günü attığın mesajları okuyorum. 'Ailene bir şey olmayacak. Çok şeytana uydun. Sen bana diyordun ayda bir gel, gör. Ne yapacaksın çocuksuz. Son pişmanlık fayda etmez, olan çocuklara, sana, bana oldu. Evet. Sen sebep oldun Gülay. İnadın yüzünden perişan ettin hem kendini hem beni hem çocukları. Çünkü yuvanı yıktın sen. Güzellik varken, şeytanlığa gerek yok. Sen normal boşanmak varken, şeytana uydun'. Ondan sonra 'Çocuklardan ayrılırsan üzülür müsün?' diye mesaj atmışsın. 'Çok ağlama' demişsin. Aynı olay günü bunlar. Olay günü saat 11.38'de de 'Çocuklar kara toprak oldu, deli ettin beni' diye mesaj atmışsın karına. Bunlara ilişkin ne diyorsun" diye sordu. Tutuklu sanık bu mesajları da hatırlamadığını iddia ederek, "Valla ben ne yazdığımı bilmiyorum, hatırlamıyorum" diye cevap verdi.

Duruşma, tanıkların dinlenmesi ve Adli Tıp Kurumu 4'üncü İhtisas Kurulu tarafından düzenlenen raporun beklenilmesi için ertelenirken, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verildi.