Bursa’da cani koca dehşeti yaşattı: Karısını kızının gözü önünde vurmuş! Korkunç detaylar ortaya çıktı…

'5 YAŞINDAKİ YEĞENİMİ DE DÖVÜYORMUŞ'

Ahmet Yıldız'ın emniyetteki ifadesinin de gerçeği yansıtmadığını öne süren Eda Akdeniz, "Şüphelinin ifadeleri yalan. Benim kardeşim onu sevmeseydi ikinci şansı vermezdi. Öyle bir şey olsa, 7-8 ay Giresun'da köyde kaldık, aldatma olayları olsa boşardı. Niye boşamadı ki? Böyle bir şey kesinlikle söz konusu değil. Onların 5 yaşında bir kızları var. Olay günü bana, 'Siz gittikten sonra para istedi. Annem vermeyince kavga ettiler. Anneme ateş etti. Annem kanayınca ben de korktum odaya kaçtım' diyor. Bu çok kötü bir canilik. Düşünsenize 5 yaşında çocuğunuzun gözleri önünde nasıl anneyi kanlar içinde bırakırsın? Kız kardeşim hala yoğun bakımda. Damardan besleniyor. Aralarında bir sıkıntı yoktu. Sadece kız kardeşimin eşi çok kıskançtı. Kız kardeşim de onun huyuna gidiyordu ama o gün tek sıkıntı paraymış. Ondan önceki tartışma konuları da Ahmet'in baskıcı olmasıydı. Benim yanıma bile gelmesini istemiyordu. Evden dışarı çıkmasını istemiyordu. Sadece çalışmasına müsaade ediyordu. Çalışmasını ve parayı kendisine getirmesini istiyordu. 5 yaşındaki yeğenimi de çok dövüp, itiyormuş. Yeğenim, 'Ben babamdan nefret ediyorum, babamı sevmiyorum' diyor zaten." şeklinde konuştu.