Haberler Yaşam Haberleri Bursa'da çiftlikte yangın: 580 kanatlı hayvan telef oldu
Giriş Tarihi: 16.03.2026 01:20

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bulunan bir çiftlikte kanatlı hayvanları ısıtma amaçlı kullanılan sobadan sıçrayan kıvılcım nedeniyle çıktığı öne sürülen yangında 250 tavuk, 150 civciv ve 180 kaz telef oldu.

Yangın, saat 19.30 sıralarında İnegöl'ün kırsal Süpürtü Mahallesi'nde Raşit Paşa'ya ait çiftlikte meydana geldi. İddiaya göre, kanatlı hayvanları ısıtma amaçlı kullanılan sobadan sıçrayan kıvılcım nedeniyle yangın çıktı.

Çıkan yangını gören vatandaşlar durumu İnegöl Belediyesi itfaiyesine haber verdi. Çok sayıda itfaiye ekibi olay yerine sevk edilirken, alevler büyüyerek çiftliğe yayıldı.

Ekiplerin yaklaşık 1 saat süren müdahalesiyle söndürülen yangında yaklaşık 100 küçükbaş hayvan ile 1 büyükbaş hayvan kurtarılırken, 250 tavuk, 150 civciv ve 180 kaz telef oldu.

Çiftliği kullanılamaz hale getiren yangının kesin çıkış nedeni araştırılıyor.

