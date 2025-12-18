Giriş Tarihi: 18.12.2025 11:04

Bursa'da çocuklar arasında dehşet: Bıçakla saldırdılar! 2 yaralı

Bursa’nın Kestel ilçesinde yaşları 18’in altında olduğu öğrenilen çocuklar arasında çıkan kavga çıktı. Bıçaklı kavgada iki kişi yaralanırken, şüpheli olay yerinden kaçtı.

Dehşete düşüren olay, Vanimehmet Mahallesi Namık Kemal Caddesi üzerinde akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, N.B., A.S. ve F.C.İ. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü.

YARALI HASTANEYE KALDIRILDI

İddiaya göre F.C.İ., yanında bulunan bıçakla N.B. ve A.S.'yi yaraladıktan sonra olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan çocuklar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

ŞÜPHELİ YAKALANDI

Olayın ardından kaçan şüpheli F.C.İ., polis ekiplerinin çalışması sonucu kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

