Bursa’da çocuklar arasında dehşet: Bıçakla saldırdılar! 2 yaralı

Dehşete düşüren olay, Vanimehmet Mahallesi Namık Kemal Caddesi üzerinde akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, N.B., A.S. ve F.C.İ. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü.
YARALI HASTANEYE KALDIRILDI
İddiaya göre F.C.İ., yanında bulunan bıçakla N.B. ve A.S.'yi yaraladıktan sonra olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan çocuklar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.