SON DAKİKA: Bursa’da çocukların doğa yürüyüşü faciayla bitti! 16 yaşındaki Şahin Öztop hayatını kaybetti

Uludağ'ın eteklerinde bulunan Balaban Mahallesinde yaşayan ve Uludağ Milli Parklar bölgesine doğru ormanlık alana çıkan Şahin Öztop ve Alperen Nar, saat 15.30 sıralarında doğa yürüyüşü yapmaya başladı.
Bir süre sonra yağmurun etkisiyle kayganlaşan bölgede dengelerini kaybeden iki arkadaş, yaklaşık 5 metre yükseklikten kayalık alana düştü. Başını kayalıklara çarpan Şahin Öztop bilincini kaybederken, Alperen Nar 112'yi arayarak yardım çağrısı yaptı. İhbarın ardından bölgeye AFAD, Jandarma Arama Kurtarma, UMKE, itfaiye, ANDA ve AKUT ekipleri sevk edildi.