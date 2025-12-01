Haberler Yaşam Haberleri SON DAKİKA: Bursa'da çocukların doğa yürüyüşü faciayla bitti! 16 yaşındaki Şahin Öztop hayatını kaybetti
Giriş Tarihi: 1.12.2025 11:14 Son Güncelleme: 1.12.2025 11:30

SON DAKİKA: Bursa'da çocukların doğa yürüyüşü faciayla bitti! 16 yaşındaki Şahin Öztop hayatını kaybetti

Bursa’da ormanlık alanda doğa yürüyüşü yapmak için Uludağ’ın eteklerine çıkan 16 yaşındaki Şahin Öztop ile okul arkadaşı Alperen Nar, yüksek bir bölgeden kayalıklara düştü. Yaralı halde ulaşılan ve hastaneye kaldırılan çocuklardan Şahin Öztop hayatını kaybetti.

MUHARREM DOĞANTEZ MUHARREM DOĞANTEZ Yaşam
SON DAKİKA: Bursa’da çocukların doğa yürüyüşü faciayla bitti! 16 yaşındaki Şahin Öztop hayatını kaybetti

Uludağ'ın eteklerinde bulunan Balaban Mahallesinde yaşayan ve Uludağ Milli Parklar bölgesine doğru ormanlık alana çıkan Şahin Öztop ve Alperen Nar, saat 15.30 sıralarında doğa yürüyüşü yapmaya başladı.

Bir süre sonra yağmurun etkisiyle kayganlaşan bölgede dengelerini kaybeden iki arkadaş, yaklaşık 5 metre yükseklikten kayalık alana düştü. Başını kayalıklara çarpan Şahin Öztop bilincini kaybederken, Alperen Nar 112'yi arayarak yardım çağrısı yaptı. İhbarın ardından bölgeye AFAD, Jandarma Arama Kurtarma, UMKE, itfaiye, ANDA ve AKUT ekipleri sevk edildi.

Yaklaşık 60 kişilik kurtarma ekibi, sarp arazide yaralı çocuklara 3 saatte ulaşabildi. Yaralı ve hareketsiz bulunan çocuklar, önce ambulansların bekletildiği yerleşim yerine oradan da Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Durumu ağır olan Şahin Öztop, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Alperen Nar'ın ise tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ARKADAŞINA GÖNDER
SON DAKİKA: Bursa'da çocukların doğa yürüyüşü faciayla bitti! 16 yaşındaki Şahin Öztop hayatını kaybetti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz