Giriş Tarihi: 28.10.2025 17:50

Bursa’da terör örgütü DEAŞ’a yönelik operasyon düzenlendi. Şüphelilerin adreslerine yapılan eş zamanlı baskınlarda 18 kişi gözaltına alındı.

Bursa’da DEAŞ operasyonu: 18 gözaltı

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ silahlı terör örgütünün amaç ve fikirleri doğrultusunda Karacabey ilçesinde faaliyet yürüttüğü tespit edilen 19 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

18 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Teknik ve fiziki takibin ardından, bugün şüphelilerin adreslerine eş zamanlı baskın düzenlendi. 18 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, ikametlerinde yapılan aramada el geçirilen örgütsel yayın ve dijital materyallere de el konuldu.

Firari 1 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

