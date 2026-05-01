Bursa'da dehşet! 5 yıllık kin kanlı bitti: "Her şeyi babam için yaptım"

SALDIRININ NEDENİ "İNTİKAM" İDDİASI

Ömer İsa Ş.'nin İfadesinde, "Benim babamı 5 yıl önce darp edip uzun süre yürümesini engellemişti. Bende o şahsı yaralamayı kafama koydum. Olay günü onu görünce tüfekle ateş ettim" dedi. 2 şüpheli de sorgulamaların ardından adliyeye sevk edildiler. Şüphelilerden Ömer İsa Ş. (17) çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, Alparslan C.(18) ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Yoğun bakımda tedavisi süren Ahmet Demir (51), yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

