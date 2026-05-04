Haberler Yaşam Haberleri Bursa’da dehşet anları kamerada! Konuşma bahanesiyle ara sokağa çağırıp kurşun yağdırdı
Giriş Tarihi: 4.05.2026 14:32

Bursa’da dehşet anları kamerada! Konuşma bahanesiyle ara sokağa çağırıp kurşun yağdırdı

Bursa’nın Yıldırım ilçesinde husumetli oldukları Furkan B.’yi önce otomobille takip ettiler sonra konuşma bahanesiyle ara sokağa çağırıp kurşun yağmuruna tuttular. 24 yaşındaki genç bacağından yaralanırken o korkunç anlar apartmanın güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. İşte detaylar…

DHA Yaşam
Bursa’da dehşet anları kamerada! Konuşma bahanesiyle ara sokağa çağırıp kurşun yağdırdı
  • ABONE OL

Olay, 1 Mayıs'ta gece yarısı Yıldırım ilçesi Selimzade Mahallesi Toprak Sokak'ta meydana geldi. E.K. ve K.A., husumetli oldukları Furkan B.'yi otomobille takip etti. Otomobilden inen E.K., Furkan B.'yi konuşma bahanesiyle ara sokağa götürdü.

DEHŞET ANLARI KAMERAYA YANSIDI

K.A. ise otomobilden inip, tabancayla ateş etti. Furkan B. bacağına isabet eden kurşunlarla yaralanırken, şüpheliler geldikleri otomobille kaçtı. O anlar bir apartmanın güvenlik kamerasına yansıdı.

GENÇ ADAM BACAĞINDAN YARALANDI

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı Furkan B., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla kaldırıldığı Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alındı. Polis, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Haber Girişi Buse Sever - Editör
#BURSA #YILDIRIM

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
Bursa’da dehşet anları kamerada! Konuşma bahanesiyle ara sokağa çağırıp kurşun yağdırdı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA