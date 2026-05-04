Bursa’da dehşet anları kamerada! Konuşma bahanesiyle ara sokağa çağırıp kurşun yağdırdı

Olay, 1 Mayıs'ta gece yarısı Yıldırım ilçesi Selimzade Mahallesi Toprak Sokak'ta meydana geldi. E.K. ve K.A., husumetli oldukları Furkan B.'yi otomobille takip etti. Otomobilden inen E.K., Furkan B.'yi konuşma bahanesiyle ara sokağa götürdü.
DEHŞET ANLARI KAMERAYA YANSIDI
K.A. ise otomobilden inip, tabancayla ateş etti. Furkan B. bacağına isabet eden kurşunlarla yaralanırken, şüpheliler geldikleri otomobille kaçtı. O anlar bir apartmanın güvenlik kamerasına yansıdı.
GENÇ ADAM BACAĞINDAN YARALANDI
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı Furkan B., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla kaldırıldığı Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alındı. Polis, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.