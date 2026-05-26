Haberler Yaşam Haberleri Bursa'da dehşet! Eski eşinin yaşadığı eve benzin dolu şişe atıp yangın çıkardı: Polis şüphelinin peşinde
Giriş Tarihi: 26.05.2026 08:45

Bursa’nın İnegöl ilçesinde, eski eşinin yaşadığı eve benzin dolu şişe atarak yangın çıkardı. Olayda şans eseri yaralanan olmazken, alevlerin sardığı evde maddi hasar meydana geldi. Polis kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

DHA Yaşam
Olay, saat 00.30 sıralarında Mesudiye Mahallesi 1'inci Cumhuriyet Sokak'ta bulunan 4 katlı binanın birinci katında meydana geldi. İddiaya göre Ferhat G. (45), eski eşi Mukaddes U.'nun (43) oturduğu eve geldi. Beraberinde getirdiği benzin dolu şişeyi ateşe veren Ferhat G., mutfak camını kırıp içeriye attıktan sonra olay yerinden kaçtı.

PATLAMA MEYDANA GELDİ

Yanıcı madde kısa sürede yangına neden olurken, olay sırasında doğalgaz kombisinin de patladığı öğrenildi. Patlama sesi ve yükselen alevleri gören mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine adrese itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

KAÇAN ŞÜPHELİ HER YERDE ARANIYOR

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın çevredeki dairelere sıçramadan söndürüldü. Olayda yaralanan olmazken, evde maddi hasar oluştu. Polis ekipleri kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
#BURSA

