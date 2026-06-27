Haberler Yaşam Haberleri Bursa’da dehşet! 'Toprak bastı parası' yüzünden çıkan tartışma kanlı bitti: Arkadaşını defalarca bıçakladı!
Giriş Tarihi: 27.06.2026 08:41

Bursa’da dehşet! 'Toprak bastı parası' yüzünden çıkan tartışma kanlı bitti: Arkadaşını defalarca bıçakladı!

Bursa’nın İnegöl ilçesinde arkadaşlar arasında meydana gelen tartışma kanlı bitti. 'Toprak bastı parası' nedeniyle çıktığı öne sürülen kavgada 34 yaşındaki Tolga K., arkadaşı Murat C. tarafından defalarca bıçaklanarak ağır yaralandı. İşte detaylar…

DHA Yaşam
Bursa’da dehşet! ’Toprak bastı parası’ yüzünden çıkan tartışma kanlı bitti: Arkadaşını defalarca bıçakladı!
  • ABONE OL

Olay, saat 22.30 sıralarında İnegöl ilçesi Orhaniye Mahallesi Mesudiye Caddesi'nde meydana geldi. Tolga K., 'toprak bastı parası' olarak aldığı 15 bin lirayı damadın babasına iade etti. Paranın geri verildiğini öğrenen arkadaşı Murat C., iddiaya göre Tolga K.'dan parayı istedi.

TARTIŞMA KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

İki arkadaş arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Murat C., yanında bulunan bıçakla Tolga K.'yı sol bacağından 2 kez bıçaklayıp, olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

YARALININ HAYATİ TEHLİKESİ SÜRÜYOR

İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı, ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Tolga K.'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Şüpheliyi yakalamak için harekete geçen polis, olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Haber Girişi Buse Sever - Editör
#BURSA #İNEGÖL

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
Bursa’da dehşet! 'Toprak bastı parası' yüzünden çıkan tartışma kanlı bitti: Arkadaşını defalarca bıçakladı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA