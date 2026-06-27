Bursa’da dehşet! ’Toprak bastı parası’ yüzünden çıkan tartışma kanlı bitti: Arkadaşını defalarca bıçakladı!

Olay, saat 22.30 sıralarında İnegöl ilçesi Orhaniye Mahallesi Mesudiye Caddesi'nde meydana geldi. Tolga K., 'toprak bastı parası' olarak aldığı 15 bin lirayı damadın babasına iade etti. Paranın geri verildiğini öğrenen arkadaşı Murat C., iddiaya göre Tolga K.'dan parayı istedi.