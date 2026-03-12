Bursa’da denizde can pazarı: Baba-oğul ölümden döndü!

Mudanya ilçesi kırsal Altıntaş Mahallesinde, balık tutmak için kayığa binen Salih Şen ve oğlu Semih Şen denize açıldı. Bir süre sonra kayık su almaya başladı. Büyük panik yaşayan baba-oğul, çaresiz kalarak denize atlarken, kayık ise kısa sürede batarak sulara gömüldü. Yüzerek kıyıya çıkmaya çalışan baba bir süre sonra suda hareketsiz kaldı.
SAĞLIK DURUMLARI İYİ
Oğlu Semih Şen ise, hem yüzdü hem de babasını çekerek kıyıya çıkarmayı başardı. Su yuttuğu öğrenilen babaya, olay yerine çağrılan sağlık ekipleri müdahale etti. Fenalaşan baba Salih Şen ve oğlu Semih Şen, Mudanya Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Baba ve oğlunun sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.