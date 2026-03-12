Haberler Yaşam Haberleri Bursa'da denizde can pazarı: Baba-oğul ölümden döndü!
Giriş Tarihi: 12.03.2026 11:39

Bursa'da denizde can pazarı: Baba-oğul ölümden döndü!

Bursa'da balık tutmak için kayıkla denize açılan 68 yaşındaki Salih Şen ve 43 yaşındaki oğlu Semih Şen’in bulunduğu kayık su alarak battı. Baba ve oğlu can havliyle denize atladı. Baba Salih Şen suda çırpınırken bir anda hareketsiz kaldı. Semih Şen ise, yüzerek babasını kıyıya çıkarmayı başardı. Su yuttuğu için nefessiz kalan babaya ilk müdahaleyi olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptı. Baba-oğul, Mudanya Devlet hastanesinde tedavi altına alındı.

MUHARREM DOĞANTEZ MUHARREM DOĞANTEZ Yaşam
Bursa’da denizde can pazarı: Baba-oğul ölümden döndü!
  • ABONE OL

Mudanya ilçesi kırsal Altıntaş Mahallesinde, balık tutmak için kayığa binen Salih Şen ve oğlu Semih Şen denize açıldı. Bir süre sonra kayık su almaya başladı. Büyük panik yaşayan baba-oğul, çaresiz kalarak denize atlarken, kayık ise kısa sürede batarak sulara gömüldü. Yüzerek kıyıya çıkmaya çalışan baba bir süre sonra suda hareketsiz kaldı.

SAĞLIK DURUMLARI İYİ

Oğlu Semih Şen ise, hem yüzdü hem de babasını çekerek kıyıya çıkarmayı başardı. Su yuttuğu öğrenilen babaya, olay yerine çağrılan sağlık ekipleri müdahale etti. Fenalaşan baba Salih Şen ve oğlu Semih Şen, Mudanya Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Baba ve oğlunun sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
Bursa'da denizde can pazarı: Baba-oğul ölümden döndü!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz