Bursa’da depoya silahlı saldırı! Kurşunların hedefi olan avukat hayatını kaybetti

AVUKAT HAYATINI KAYBETTİ

Açılan ateş sonucu kurşunların hedefi olan Elif Ç. dizinden vurularak yaralanırken, kız kardeşi avukat Hatice Kocaefe ağır yaralı olarak kaldırıldığı Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Yaralı Elif Ç.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.