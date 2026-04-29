Haberler Yaşam Haberleri Bursa'da depoya silahlı saldırı! Kurşunların hedefi olan avukat hayatını kaybetti
Giriş Tarihi: 29.04.2026 00:24

Bursa'nın Gürsu ilçesinde bir depoya silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda kurşunların hedefi olan Elif Ç. dizinden vurularak yaralanırken, kız kardeşi avukat Hatice Kocaefe hayatını kaybetti.

Bursa'daki olay, saat 17.00 sıralarında Gürsu ilçesi Ağaköy Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, baba ve iki kızının bulunduğu depoya dışarıdan gelen bir araçtan ateş açıldı.

AVUKAT HAYATINI KAYBETTİ

Açılan ateş sonucu kurşunların hedefi olan Elif Ç. dizinden vurularak yaralanırken, kız kardeşi avukat Hatice Kocaefe ağır yaralı olarak kaldırıldığı Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Yaralı Elif Ç.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

GENİŞ ÇAPLI ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Olayın alacak-verecek meselesinden kaynaklanan husumet nedeniyle gerçekleştiği öne sürülürken, jandarma timleri kaçan şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı.

Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör
#BURSA #GÜRSU

