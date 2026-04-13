Giriş Tarihi: 13.04.2026 09:52

Bursa'da dev operasyon! On binlerce makaron ve kaçak sigara ele geçirildi!

Bursa İnegöl’de jandarma ekiplerinin yaptığı baskın, büyük bir gerçeği ortaya çıkardı! Bir ev ve iş yerinde saklanan yüklü miktardaki kaçak sigara ve tütünler ekipleri bile şaşkına çevirdi. Kaçak ürünler ele geçirilirken, şüpheli şahıs hakkında işlem başlatıldı.

İHA
Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında yürüttüğü çalışmalar çerçevesinde İnegöl'de operasyon düzenledi. KOM Şube Müdürlüğü ve İnegöl İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, şüpheli bir şahsa ait ev ve iş yerinde yapılan aramalarda yüklü miktarda kaçak tütün ve sigara ele geçirildi. Yapılan aramalarda; paketlenmiş halde 15 bin 380 adet içime hazır sigara, 8 bin 400 adet sarı filtreli içime hazır sigara, 8 bin 800 adet boş makaron ile 22 kilogram kıyılmış tütün bulundu. Ele geçirilen ürünlere el konulurken, şüpheli şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.

