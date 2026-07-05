Bursa'da "dur" ihtarına uymadı: Ehliyetsiz sürücüye rekor ceza kesildi!

EHLİYETSİZ SÜRÜCÜYE BİRÇOK İHLALDEN CEZA YAZILDI

Yaklaşık 10 kilometre süren kovalamacanın ardından yakalanan sürücünün aracında usulsüz çakar sistemi bulunduğu tespit edildi. Yapılan kontrollerde ayrıca H.Ç.'nin daha önce alkollü araç kullandığı gerekçesiyle sürücü belgesine el konulduğu ve bu nedenle ehliyetsiz olarak direksiyon başına geçtiği belirlendi. Sürücü H.Ç.'ye; çakarlı araç kullanmaktan 173 bin 392 TL, ehliyetsiz araç kullanmaktan 200 bin TL, "dur" ihtarına uymamaktan 200 bin TL olmak üzere çeşitli ihlaller nedeniyle toplam 786 bin 784 TL idari para cezası kesildi.