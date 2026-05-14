Haberler Yaşam Haberleri Bursa'da "dur" ihtarına uymayan sürücüye 550 bin TL cezai işlem uygulandı
Giriş Tarihi: 14.05.2026 00:41

Bursa'da "dur" ihtarına uymayan sürücüye 550 bin TL cezai işlem uygulandı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde polisin ‘dur’ ihtarına uymayarak kaçan sürücü, kovalamaca sırasında park halindeki otomobile çarparak durduruldu. Sürücüye toplam 550 bin TL cezai işlem uygulandı.

DHA
Bursa’da dur ihtarına uymayan sürücüye 550 bin TL cezai işlem uygulandı
  • ABONE OL

Bursa'daki olay, saat 21.30 sıralarında Turgutalp Mahallesi'nde meydana geldi. Devriye görevindeki polis ekipleri, şüphelendikleri 16 BJE 566 plakalı otomobili durdurmak istedi. Sürücü Meltem İ., polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçmaya başladı.

OTOMOBİL PARK HALİNDEKİ ARACA ÇARPTI

Yaklaşık 5 kilometre süren kovalamaca sırasında kaçan otomobil, park halindeki 16 ALT 003 plakalı otomobile çarptı. Kazanın ardından sürücü polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

550 BİN TL İDARİ PARA CEZASI

Yapılan incelemede Meltem İ.'ye, 'dur ihtarına uymamaktan 200 bin TL, 'alkolmetreyi üflemeyi reddetmek'ten 150 bin TL ve 'ehliyetsiz araç kullanmaktan 200 bin TL olmak üzere toplam 550 bin TL idari para cezası uygulandı. Otomobil ise 60 gün süreyle trafikten men edildi. Sürücü, işlemleri için emniyete götürüldü.

Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör
#BURSA #İNEGÖL

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
ARKADAŞINA GÖNDER
Bursa'da "dur" ihtarına uymayan sürücüye 550 bin TL cezai işlem uygulandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA