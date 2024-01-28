Bursa’da en önemli işimiz dönüşüm

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bereket Sofraları Buluşmaları çerçevesinde Gürsu ve Orhangazi ilçesinde vatandaşlarla bir araya geldi. Orhangazi ilçesinde çok ciddi altyapı çalışmaları yapıldığını dile getiren Başkan Aktaş, "Yeterli mi elbette değil ama su deposu, kanalizasyon ve yağmur suyu hattı, dere ıslah çalışmaları, mahalle konakları, spor tesisleri, sahil düzenlemeleri, tarımsal destekler, merkezde yapılan çalışmaları ara vermeden sürdürdük. Mehmet Turgut Ünlü'nün de adını taşıyan Şehit Erhan Öztürk Parkı'nda da çalışmalar sona yaklaştı. Önümüzdeki dönemde mazeret üretmeden projelerimizi sürdüreceğiz. Altyapıdaki eksiklikleri gidereceğiz. Yeni dönemde en önemli konularımızdan birisi kentsel dönüşüm olacak. Bütün şehri planlayarak dönüşümü gerçekleştireceğiz" dedi. Bereket Sofrası buluşmalarında Gürsu halkıyla da bir araya gelen Başkan Aktaş "Bu kutlu şehre hizmet etmek gerçekten çok kıymetli. Bu sorumluluğun yüküyle hareket ediyoruz. 3 milyon 200 bin nüfuslu şehrimizin tüm ihtiyaçlarını biliyoruz. Rabbim birlik ve beraberliğimizi bozmasın" diye konuştu.Başkan Aktaş "Emekli, kadın ve gençler konu başlıklarımız da olacak. Yeni yeşil alanlar ve kentsel dönüşümle alakalı büyük projelerimiz var. Eğitim kurumlarına destek oluyoruz, ana kucakları açıyoruz, evde bakım hizmetleri veriyoruz" dedi.