Bursa’da eski sevgili dehşeti: Kız arkadaşını öldürüp intihar etti!

TARTIŞMA SONRASI SİLAH ÇEKTİ

Barışmak istediği öne sürülen H.D. ile Nagihan Karadeniz arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine H.D., yanında bulundurduğu tabancayla Karadeniz'e ateş etti. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.