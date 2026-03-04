Haberler Yaşam Haberleri Bursa'da eski sevgili dehşeti: Kız arkadaşını öldürüp intihar etti!
Giriş Tarihi: 4.03.2026 21:38 Son Güncelleme: 4.03.2026 22:21

Bursa'da bir güzellik merkezinde eski sevgili oldukları iddia edilen Nagihan K. ve Halit D. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzeirne silah çeken Halit D. eski sevgilisini tabancayla vurarak öldürdükten sonra aynı silahla kendini vurarak ağır yaralandı.

Olay, saat 18.30 sıralarında Nilüfer ilçesi Konak Mahallesi Lefkoşa Caddesi üzerinde bulunan 7 katlı iş merkezinin 4'üncü katında bulunan bir güzellik merkezinde meydana geldi. Halit D. İddiaya göre eski kız arkadaşı Nagihan K.'nın iş yerine gelerek içerideki herkesi dışarı çıkarttı.

TARTIŞMA SONRASI SİLAH ÇEKTİ

Barışmak istediği öne sürülen H.D. ile Nagihan Karadeniz arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine H.D., yanında bulundurduğu tabancayla Karadeniz'e ateş etti. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Ağır yaralanan kadın, olay yerinde hayatını kaybetti. Şüpheli H.D. ise aynı silahla kendine ateş etti. Ağır yaralanan şahıs, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Olayın ardından polis ekipleri iş yerinde ve çevresinde geniş güvenlik önlemi alırken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

