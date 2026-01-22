Bursa’da eski sevgilisini göğsünden bıçaklamıştı: O kadının savunması şoke etti!

'OLAYDAN 6 AY ÖNCE EVLİ OLDUĞUNU ÖĞRENDİM'

Olaya ilişkin soruşturma tamamlanırken, İvedi, 'Kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezası istemiyle hakim karşısına çıktı. Bursa 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki savunmasında, Ertuğrul Karadaşlı'yı 10 yıldır tanıdığını belirten İvedi, "Yaklaşık 2,5 yıldır da ilişkimiz vardı. Bu süreçte alkol bağımlısı olduğunu öğrendim. İlk başta problem yapmasam da daha sonra rahatsız olmaya başladım ve uyardım. Olaydan yaklaşık 6 ay önce Ertuğrul'a bir mesaj geldi. Kim olduğunu sorduğumda geçiştirdi. Ben de sonradan numarayı alıp aradım. Karşıdaki kişinin isminin Nurten olduğunu, Ertuğrul'un Uşak'ta bulunan nikahlı eşi olduğunu, Ertuğrul'un hayatında çok sayıda kadın bulunduğunu söyledi. Ertuğrul'a bunu sorunca kabul etti. Ben de bunun üzerine ilişkimi bitirdim. Bu süreçte telefonunu engelledim. Bir süre sonra iş arkadaşlarımı aramaya başlayınca ben de engeli kaldırdım" dedi.

'AYRILINCA İNTİHAR GİRİŞİMİNDE BULUNDU'

Ayrı oldukları dönemde Ertuğrul Karadaşlı'nın tabancayla intihar girişiminde bulunduğunu da öne süren İvedi, eşinden boşandıktan ve alkolü bıraktıktan sonra tekrar barıştıklarını söyledi. Güzellik uzmanı olduğunu ve işletmesinin bulunduğunu belirten Simge İvedi, olay günü sabahı İstanbul'a fuara katılmaya gittiğini söyleyerek, "Ben İstanbul'dayken sürekli telefonla görüşüyorduk. Hatta fuar dönüşü beni kendisinin alacağını, beni mutlu etmek için çiçeklerle karşılayacağını söyledi. Akşam saatlerinde İstanbul'dan geldiğimde ineceğim yerde yoktu. Aradım açmadı. Ben de bunun üzerine yakında olan evime gittim. Bu sırada telefonum çalmış, duymadım. Çağrı geldiğini fark edince geri döndüm. Bir süre ulaşamadım. Daha sonra aradığımda telefonu bir kadın açtı. İsminin Y.O. olduğunu öğrendiğim kadın, 'Bu telefona mesaj atmışsınız, kimsiniz' diye sordu. Bu sırada Ertuğrul'un sesi arkadan geliyordu. Ben de 'Siz kimsiniz? Ertuğrul'un telefonunu neden açıyorsunuz' deyince, 'Ben Ertuğrul'un eşiyim. Sen avukat Merve misin' dedi. Ben de kendimi tanıttım. Bu sırada Y.O. ile Ertuğrul'un tartıştıklarını ve birbirlerine vurduklarını duyuyordum. Daha sonra Y.O. beni sanayiye konuşmaya davet etti. İlk başta kabul etmedim ve telefonu kapattım. Daha sonra Ertuğrul aradı ve gelip onu almamı, alkollü olduğunu söyledi. Bunun üzerine ağabeyim kadar sevdiğim F.D.'ye haber verdim ve çağırdıkları yere gittim" diye konuştu.