Haberler Yaşam Haberleri Bursa’da evlat dehşeti! Cinnet geçiren adam ortalığı birbirine kattı: Önce annesini ardından kendisini bıçakladı!
Giriş Tarihi: 2.06.2026 08:43

Bursa’da evlat dehşeti! Cinnet geçiren adam ortalığı birbirine kattı: Önce annesini ardından kendisini bıçakladı!

Bursa’nın Osmangazi ilçesinde meydana gelen olay dehşete düşürdü. Psikolojik sorunları olduğu iddia edilen İsmail S., annesi Ayşe S.’yi bıçakladı. Şüpheli annesine gerçekleştirdiği bıçaklı saldırının ardından kendini bıçaklarken taksi camına kafa attı. Polis ekiplerine elindeki bıçakla direnen saldırgan ikna edilerek hastaneye kaldırıldı. İşte detaylar…

DHA Yaşam
Olay, saat 04.00 sıralarında Bursa'nın Osmangazi ilçesine bağlı İntizam Mahallesi'nde meydana geldi. Psikolojik sorunları olduğu iddia edilen İsmail S., evde bilinmeyen bir nedenle cinnet geçirerek annesi Ayşe S.'yi, ardından kendini bıçakladı.

EKİPLERE ELİNDEKİ BIÇAKLA DİRENDİ

Gürültüleri duyan mahalle sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İsmail S., olay yerine gelen polis ekiplerine elindeki bıçakla direndi.

TAKSİNİN CAMINA KAFA ATTI

Park halinde bulunan taksinin camına kafa atan şüpheliyi etkisiz hale getiren polis ekipleri, İsmail S.'yi sağlık ekiplerine teslim etti. Ayşe S. ilk müdahalenin ardından Çekirge Devlet Hastanesi'ne, İsmail S. de Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber Girişi Buse Sever - Editör
#BURSA #OSMANGAZİ

