Bursa’da evleri kaçak kliniğe çevirmişler! Sahte doktor çetesi çökertildi

9 AYRI ADRESE BASKIN

Savcılık talimatıyla 9 ayrı adrese eş zamanlı baskın düzenlendi. Operasyonda, doktor olmadığı halde kendisini doktor olarak tanıtan 7 yabancı uyruklu şüpheli ile sağlık alanında eğitim almasına rağmen Türkiye'de çalışma izni bulunmadan doktorluk yaptığı tespit edilen 10 yabancı uyruklu şüpheli olmak üzere toplam 17 kişi gözaltına alındı.