Haberler Yaşam Haberleri Bursa'da faciadan dönüldü! Yayaya çarpmamak için manevra yaptı, motosikleti devrilince yaralandı
Giriş Tarihi: 28.04.2026 15:02 Son Güncelleme: 28.04.2026 15:05

Bursa Orhangazi’de seyir halindeki bir motosiklet sürücüsü Y.E (37), aniden yola çıkan yayaya çarpmamak için saniyeler içinde yaptığı ani manevrayla faciayı önledi. Y.E motosikletten savrularak asfaltın üzerine düşerek yaralandı.

DHA Yaşam
  • ABONE OL

Kaza, saat 13.00 sıralarında Orhangazi ilçesi Arapzade Mahallesi Orhanbey Caddesi ile Erenler Caddesi'nin kesiştiği kavşakta meydana geldi. Orhanbey Caddesi üzerinde ilerleyen 16 BIF 793 plakalı motosikletin sürücüsü Y.E., iddiaya göre yayaya çarpmamak için ani manevra yaptı. Bu sırada kontrolden çıkan motosiklet savrularak devrildi.

MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ YARALANDI

Kazada sürücü Y.E. yaralanırken, çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı Y.E., Orhangazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alının motosiklet sürücünün durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
#BURSA

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA