Bursa'da faciaya ramak kala: Kontrolden çıkan otomobil okul duvarına girdi!
Giriş Tarihi: 25.05.2026 11:55

Bursa'nın Karacabey ilçesinde kontrolden çıkan bir otomobil, savrularak bir ilkokulun bahçe duvarına çarptı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Kazada şans eseri yaralanan olmazken, araçta ve okul duvarında maddi hasar meydana geldi.

Kaza, Karacabey Yolu Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil savrularak TOKİ Şehit Yüzbaşı Erhan Kındır İlkokulu'nun bahçe duvarına girdi. Gürültüyü duyan çevredeki vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi.

KAZADA ŞANS ESERİ YARALANAN OLMADI

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edilirken, kazada şans eseri yaralanan olmadı. Araçta ve okul duvarında maddi hasar oluşurken, otomobil çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
