Giriş Tarihi: 7.03.2026 14:42

Bursa'nın İnegöl ilçesinde freni boşalan otomobil şarampole uçtu. Meydana gelen feci kazada, sürücü Savaş A. (43) ile araçtan atlayan oğlu Alperen A. (12) yaralandı.

DHA Yaşam
Bursa’da feci kaza: 12 yaşındaki çocuk araçtan atlayarak kurtuldu!
Kaza, saat 11.00 sıralarında, İnegöl'ün kırsal Yeniceköy Mahallesi 806'ncı Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre; Savaş A. yönetimindeki otomobil, freninin boşalması sonucu yokuş aşağı hızlandı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, yolun sol tarafındaki şarampole uçarken, Alperen A. ise araçtan kapıyı açarak atladı. Sürücü ve oğlu yaralandı.

BABA İLE OĞLUN DURUMU İYİ

Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesini olay yerinde yaptığı yaralılar, ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan baba ile oğlunun durumunun iyi olduğu öğrenildi. Jandarma ekipleri, kazayla ilgili inceleme başlattı.

Bursa'da feci kaza: 12 yaşındaki çocuk araçtan atlayarak kurtuldu!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz