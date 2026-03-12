Bursa’da feci kaza: 2 TIR birbirine girdi! 1 ölü

Kaza, saat 02.30 sıralarında Bursa-Bilecik Otoyolu'nun Kestel mevkisinde meydana geldi. Bilecik istikametinde ilerleyen Şahin İşgören'in kullandığı TIR, şoförünün ismi öğrenilemeyen TIR'a arkadan çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
SÜRÜCÜ HAYATINI KAYBETTİ
Kazada araçta sıkışan TIR şoförü Şahin İşgören, itfaiye erlerinin çalışmalarıyla bulunduğu yerden çıkarıldı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde İşgören'in hayatını kaybettiği belirlendi. İşgören'in cenazesi Kestel Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.