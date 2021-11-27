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Giriş Tarihi: 27.11.2021 11:48 Son Güncelleme: 27.11.2021 12:08

Bursa’da feci kaza: 4 ölü

TUNA ÇAM TUNA ÇAM
Bursa’da feci kaza: 4 ölü

Gebze Orhangazi İzmir otoyolu Gemlik kavşağı yakınlarında meydana gelen trafik kazasında bir otomobil önünde seyir halinde olan bir kamyona arkadan çarptı. Kazada otomobilde bulunan 4 kişi feci şekilde can verdi.

Kaza Gebze Orhangazi İzmir otoyolu, Gemlik Serbest Bölge kavşağı yakınlarında meydana geldi. Alınan bilgilere göre Bursa'dan İstanbul istikametine doğru gitmekte olan otomobil, önünde seyir halinde olan bir kamyona arkadan çarptı.

4 KİŞİ FECİ ŞEKİLDE CAN VERDİ

Bu sabah 09:40 sıralarında meydana gelen trafik kazasında kamyona arkadan çarpan otomobilde bulunan 4 kişi feci şekilde can verdi. Kaza nedeniyle olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevkedilirken, kazada hayatını kaybeden 4 kişi itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu araçtan çıkarıldı. Hayatını kaybedenlerin kimliklerinin tespit çalışmaları devam ediyor.

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Bursa’da feci kaza: 4 ölü
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