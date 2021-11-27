Bursa’da feci kaza: 4 ölü

Kaza Gebze Orhangazi İzmir otoyolu, Gemlik Serbest Bölge kavşağı yakınlarında meydana geldi. Alınan bilgilere göre Bursa'dan İstanbul istikametine doğru gitmekte olan otomobil, önünde seyir halinde olan bir kamyona arkadan çarptı.

4 KİŞİ FECİ ŞEKİLDE CAN VERDİ



Bu sabah 09:40 sıralarında meydana gelen trafik kazasında kamyona arkadan çarpan otomobilde bulunan 4 kişi feci şekilde can verdi. Kaza nedeniyle olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevkedilirken, kazada hayatını kaybeden 4 kişi itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu araçtan çıkarıldı. Hayatını kaybedenlerin kimliklerinin tespit çalışmaları devam ediyor.