Haberler Yaşam Haberleri Bursa'da feci kaza! Freni boşalan otomobil şarampole uçtu: 2 yaralı var
Giriş Tarihi: 7.03.2026 15:14 Son Güncelleme: 7.03.2026 15:17

Bursa'da feci kaza! Freni boşalan otomobil şarampole uçtu: 2 yaralı var

Bursa'da freni boşalan otomobil şarampole uçtu, sürücü Savaş A. (43) ile araçtan atlayan oğlu Alperen A. (12) yaralandı.

DHA
Bursa’da feci kaza! Freni boşalan otomobil şarampole uçtu: 2 yaralı var
  • ABONE OL

Kaza, saat 11.00 sıralarında, İnegöl'ün kırsal Yeniceköy Mahallesi 806'ncı Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre; Savaş A. yönetimindeki 16 BLL 324 plakalı otomobil, freninin boşalması sonucu yokuş aşağı hızlandı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, yolun sol tarafındaki şarampole uçarken, Alperen A. ise araçtan kapıyı açarak atladı. Sürücü ve oğlu yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesini olay yerinde yaptığı yaralılar, ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan baba ile oğlunun durumunun iyi olduğu öğrenildi. Jandarma ekipleri, kazayla ilgili inceleme başlattı.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
ARKADAŞINA GÖNDER
Bursa'da feci kaza! Freni boşalan otomobil şarampole uçtu: 2 yaralı var
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz